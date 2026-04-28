بطولة الكاراتيه الـ 26 للـ “شوتوكاب”

نظمت جمعية “كوكوشوكورين أي.أس.كاي.أف”- لبنان ،على ملاعب “بلاتيا” في جونية، دورتها السنوية السادسة والعشرين لبطولة شوتوكان كاراتيه دو شوتوكوب.

وكان موضوع الحدث هو النيجو كون: تحرك وفق خصمك، المستوحى من تصميم الجمعية على التمرين على أعلى المستويات الفنية.

شارك في هذه البطولة 78 لاعبا ولاعبك من لاعبي أي.أس.كاي.أف- لبنان من جميع الأعمار (7 سنوات حتى فوق 50 سنة) تنافسوا من جميع أندية أي.أس.كاي.أف. لبنان في 43 مجموعة من فئات الكاتا والكوميتيه الفردية والفرق: نادي القلب الأقدس – الاشرفية، مدرسة الإخوة المريميين – جبيل، نادي كوكورونوميتشي – ساحل علما، مدرسة الشانفيل – ديك المحدي، مدرسة الليسيه مونتان، ونادي دير القلعة – بيت مري.

وهنا نتائج الترتيب العام:

1-القلب الأقدس 13 ذهبية، 11 فضية، و13 برونزية

2- كوكورونوميتشي 9 ذهب، 5 فضة و13 برونز

3-الأخوة المريميين-جبيل 8 ذهب، 6 فضة و10 برونز

4-دير القلعة 4 ذهب، 10 فضة و9 برونز

5- الليسيه مونتان 4 ذهب، 5 فضة و4 برونز

6-الشانفيل 3 ذهب، 3 فضة و6 برونز

كما مُنحت جوائز للطلاب حسب الفئة العمرية، تقديرا لأفضل انضباط، وأفضل روحية، وأفضل أداء فني:

-فئة الكبار واليافعين: يانا ضاهر ،سيلا ديب وأوليفر غصوب(افضل انضباط)

-ليتيسيا الغاوي، هادي حمزة ومازن ديب(افضل روحية)

-زوي فحل(افضل أداء فني)

-فئة الأولاد:فراس الياس صعب(افضل روحية) وكارل قدّوم(أفضل أداء فني).

