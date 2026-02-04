ميدالية برونزية لايلي حايك في بطولة الفجيرة بالتايكواندو

mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:

major-bidi;mso-bidi-language:AR-LB”>وطنية – أحرز ايلي حايك (وزن تحت 63 كلغ) ميدالية برونزية في “بطولة الفجيرة الدولية ال13 بالتايكواندو

” التي تقام في الامارات العربية المتحدة حتى الخميس 5 شباط الجاري .

major-bidi;mso-bidi-language:AR-LB”>والميدالية هي باكورة ميداليات بعثة منتخب

لبنان المشاركة في البطولة المذكورة.

EN-US;mso-bidi-language:AR-LB”>يشار الى ان البعثة تضم المدربين الماستر فرزاد

عبداللهي(ايراني الجنسية) والماستر باتريك شويري

والماستر الياس نصرالله واللاعبين

رافاييل قدسي(تحت 58 كلغ) وعبود قسطا(تحت 74 كلغ)

وآدم ابو ضرغام(تحت 80 كلغ)(فئة الرجال)،جاد عيد(تحت 55 كلغ)،ادمون هاشم(تحت

48 كلغ)،ايلي حايك(تحت 63 كلغ)،مارك المير(تحت 59 كلغ) وانجيلا غاوي(تحت 55 كلغ)(15

-17 سنة)،صوفي توما(تحت 55 كلغ) ،رالف شراباتي(تحت 45 كلغ) وشربل صقر(تحت 37 كلغ)(12-14 سنة) ونقولا شنتيري(تحت

36 كلغ) وجورج راين نخله(تحت 33 كلغ)(تحت ال12 سنة).

