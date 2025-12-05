لبنان يشارك في سباقات مختلطة ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث بجنوب أفريقيا

سافرت بعثة الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث إلى مدينة موسل باي في جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم للبياثلي والترياثلي والليزر رن التي تُقام بين 8 و14 كانون الأول 2025.

وتضم البعثة اللاعبَين أحمد شمص ومارينا فنيانوس اللذين سيخوضان منافسات المسابقات الثلاث، إضافة إلى سباقات البياثلي المختلط، الترياثلي المختلط، والليزر رن المختلط.

ويرأس البعثة نائب رئيس الاتحاد علي مشيك. وكان في وداعها في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث روكز زغيب والأمينة العامة ناديا نعمة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.