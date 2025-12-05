رياضة

لبنان يشارك في سباقات مختلطة ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث بجنوب أفريقيا

Published: 9 hours ago
بطولة العالم للخماسي

سافرت بعثة الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث إلى مدينة موسل باي في جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم للبياثلي والترياثلي والليزر رن التي تُقام بين 8 و14 كانون الأول 2025.

وتضم البعثة اللاعبَين أحمد شمص ومارينا فنيانوس اللذين سيخوضان منافسات المسابقات الثلاث، إضافة إلى سباقات البياثلي المختلط، الترياثلي المختلط، والليزر رن المختلط.

ويرأس البعثة نائب رئيس الاتحاد علي مشيك. وكان في وداعها في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث روكز زغيب والأمينة العامة ناديا نعمة.

