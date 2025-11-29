بالصور: بطولة التايكواندو 2025 تجمع أبطال لبنان في المون لاسال

نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان للحزام الأحمر لعام 2025 في نادي المون لاسال – عين سعاده على مدى يومين . حضر البطولة رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفه، أمين السر العام الدكتور ريشار ابي زيد ضو، أمين الصندوق الغراند ماستر ايلي نعمة ، المحاسب الغراند ماستر جو خوري، وعضو الإتحاد اندريه رستم،رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب ،رئيس الإتحاد اللبناني للكونغ فو جورج نصير ومسؤولو الأندية وأهالي اللاعبين واللاعبات.

توزعت المباريات على ثلاث حلبات وشارك في البطولة 260 لاعبًا ولاعبة من جميع الفئات.

ترتيب الأندية

وجاء ترتيب الأندية على الشكل التالي:

المركز الأول: نادي المون لاسال – 82 نقطة

المركز الثاني: نادي كومبات أرينا – 80 نقطة

المركز الثالث: نادي النسر الأسود – 61 نقطة

وجاءت نتائج البطولة على الشكل التالي:

-صغار(8-9 سنوات)

*صغار ذكور تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: كيفن عبدالله – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: شربل فينيكوفي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: هادي سعيد – نادي قصير

-المركز الثالث: شربل بو خليل – نادي المون لاسال

*صغار ذكور تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: سامويل صوما – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: مارك قربان – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: بدوي يوسف – نادي الناووس

-المركز الثالث: جوزيف بو جودة – نادي المارينا سبورتس كلوب

*صغار ذكور تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: اندرو ابو جودة – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: بوب رستم – نادي الناووس

-المركز الثالث: جان بول ابي حبيب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: أمير باسيل – نادي الادب و الرياضة

*صغار ذكور تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: جو دايف القديس – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: سافيو الهندي – نادي الناووس

-المركز الثالث: الكسندر معوض – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: انجيلو قشوع – نادي أنور

*صغار ذكورتحت 32 كلغ:

-المركز الأول: جايدن حداد – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: مارك نخلة – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: اندي حداد – نادي الجمهور

-المركز الثالث: ماثيو ابي خليل – نادي الادب و الرياضة

*صغار ذكور تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: براين مسنة – نادي الجمهور

-المركز الثاني: ايلي صباغ – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: مراون الخضر – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: أمير قمورية – نادي أكاديمية المقاتلين

*صغار ذكور تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: بيتر كلاسي – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: انطوني بستاني – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: غدي معوض – نادي أنور

*صغار ذكور تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: مارك سروح – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: جو الخرج – نادي ليبانيز تايكواندو كوان

-المركز الثالث: سرماد شعيتو – نادي الغولف الرياضي

*صغار ذكور تحت 40 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: كريس خوري – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: أمير فنيش– نادي التعاضد

-المركز الثاني: جون سيمون حبيتي – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار ذكور ما فوق 43 كلغ:

-المركز الأول: كيفن عقيقي – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: محمد علي عياد – نادي قصير

-المركز الثالث: بيتر جو بطرس – نادي اللويزة زوق-مصبح

*صغار اناث تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: ايلا الزغريني – نادي أنور

-المركز الثاني: فاطمة رضا – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ريتا زيدان – نادي عطالله

*صغار اناث تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: كاتاليا دياب – نادي المريميين

-المركز الثاني: جيسي الخوند – نادي أبناء نبتون

-المركز الثالث: سيسيليا ايفا مارون – نادي الفرير بيت مري

-المركز الثالث: جيوفانا غانم – نادي النسر الأسود

*صغار اناث تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: ليا فواز – نادي أكاديمية المقاتلين

-المركز الثاني: كايلي نقاش – نادي أنور

-المركز الثالث: لونا صغيير– نادي عطالله

-المركز الثالث: ماريتا خاطر – نادي النسر الأسود

-صغار(10-11)

*صغار ذكور تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: كارل باخوس – نادي السبرينغ هيلز

-المركز الثاني: سامويل ايليا – نادي أنور

-المركز الثالث: بسام سرحان – نادي الناووس

-المركز الثالث: مراد محفوظ – نادي اللواء الرفيد

*صغار ذكور تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: جورج شاهين – نادي السبرينغ هيلز

-المركز الثاني: ايفان الحاج – نادي أنور

-المركز الثالث: جورج بلميان – نادي الهومنتمن بيروت

-المركز الثالث: جوني فغالي – نادي الادب والرياضة

*صغار ذكورتحت 32 كلغ:

-المركز الأول: افريل علاو – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: الياس معلوف – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثالث: موريس وهبة – نادي البشارة الأبيض

-المركز الثالث: لوقاس سماحة – نادي أنور

*صغار ذكور تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: مايكل بستاني – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: ايلي صليبي – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: جو بيو طنوس – نادي الناووس

-المركز الثالث: جايسن سماحة – نادي أنور

*صغار ذكورتحت 36 كلغ:

-المركز الأول: البيير حداد – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: تميم فواز – نادي أكاديمية المقاتلين

-المركز الثالث: هادي فرح – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: انطونيو بو جبرائيل – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: جورجيو زين – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: مارك حرب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كريم أمين – نادي الأنترانيك انطلياس

*صغار ذكورتحت 40 كلغ:

-المركز الأول: بيتر بستاني – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثاني: جو صفدي – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: أنطوني جو عون – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: غدي مطر – نادي الإسراء

*صغار ذكورتحت 43 كلغ:

-المركز الأول: ادريانو اجميان – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: ايثين اسبر – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثالث: طوني خاطر – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: نيقولا بتغريني – نادي الأنترانيك زحلة

*صغار ذكور تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: ايلي محير– نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: جون كزايان – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: مهدي عكوش – نادي الراية

-المركز الثالث: محمد مهدي جابر – نادي قصير

*صغار ذكور ما فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: راين مكاري – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثاني: ادم عوض – نادي الإسراء

-المركز الثالث: مانويل مانوشكيان – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثالث: أحمد ناصر الدين – نادي اللواء بيروت

*صغار اناث تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: آنابيل غزول – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: لاريتا صليبا – نادي أكاديمية المقاتلين

*صغار اناث تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: ليفانا جرجورة – نادي المريميين

-المركز الثاني: سيلا نمر – نادي عطالله

-المركز الثالث: كوين فرحات – نادي عطالله

*صغار اناث تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: كاثرن مارون – نادي الفرير بيت مري

-المركز الثاني: كارلي روكز – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كاريل توبوشيان – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: آنا كلاريتا نهرا – نادي عطالله

*صغار اناث تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: ايلينا سيسوق – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثاني: يارا قدورة – نادي اللواء صيدا

-المركز الثالث: نايا صبحية – نادي المريميين

*صغار اناث تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: نور ابو جودة – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ريتا نوفل – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: سناء فرح – نادي النسر الأسود

*صغار اناث تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: ميلا طرابلسي – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: لونا شويتي – نادي المريميين

-المركز الثالث: صوفي موسى – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: ليا بو خليل – نادي المارينا سبورتس كلوب

*صغار اناث تحت 43 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: ميشال المر – نادي أنور

*صغار اناث تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: ناي حنا – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: اندريا ابو جودة – كومبات أرينا

*فتيان تحت 33 كلغ:

-المركز الأول: مارك بندلي – نادي السبرينغ هيلز

-المركز الثاني: راين صليبا – نادي ليبانيز تايكواندو كوان

-المركز الثالث: جان بول تهميزيان – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثالث: علي رضا فواز – نادي الراية

*فتيان تحت 37 كلغ:

-المركز الأول: اوليفر سليمان – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثاني: عفيف يعقوب – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: ايوان باقي – نادي الإسراء

-المركز الثالث: ايليو دومار – نادي الأنترانيك سن الفيل

*فتيان تحت 41 كلغ:

-المركز الأول: رافايل مخول – نادي برج عينطورة

-المركز الثاني: انطونيو كعوي – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الثالث: كاميليو كرم – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث:كريم حلوم – نادي الإسراء

*فتيان تحت 45 كلغ:

-المركز الأول: شربل اندراوس – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: ايليو خليل – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: انطوان يعقوب – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جان بول عيد – نادي الأنترانيك انطلياس

*فتيان تحت 49 كلغ:

-المركز الأول: رامي عكاري – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: انطو ديكريمنجيان – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثالث: سلفادور جعجع – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جوزيف ايليا – نادي أنور

*فتيان تحت 53 كلغ:

-المركز الأول: شربل جعجع – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: شربل اسحاق– نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثالث: يحيى نجم – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: انطوان الجدع – نادي السبرينغ هيلز

*فتيان تحت 57 كلغ:

-المركز الأول: تيو مايكل شنيزيان – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثاني: حسن مطر – نادي الإسراء

-المركز الثالث: انطوني حنينة – نادي برج عينطورة

-المركز الثالث: اندرو قبطي – نادي المون لاسال

*فتيان تحت 61 كلغ:

-المركز الأول: ايليو الحاج – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثاني: محمد العاشق – نادي الإسراء

-المركز الثالث: فلاديمير بصيبص – نادي السبرينغ هيلز

-المركز الثالث: ايلي الحاج – نادي الهومنتمن بيروت

*فتيان تحت 65 كلغ:

-المركز الأول: حسن الغضبان – نادي الإسراء

-المركز الثاني: حسين سعيد – نادي قصير

*فتيان ما فوق 65 كلغ:

-المركز الأول: جواد سعيد – نادي قصير

-المركز الثاني: جود طوق – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثالث: مصطفى يحيى – نادي الإسراء

-المركز الثالث: اليكسندر حداد – نادي الجمهور

فتيات تحت 37 كلغ:

-المركز الأول: ساشا عبدالله – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: رندى صليبا – نادي أنور

-المركز الأول: فاطمة البتول رعد – نادي الانترانيك انطلياس

-المركز الثاني: ماريا راغب – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: جيفاني الرامي – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: ماريا ريتا شعار – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الأول: يارا فرح – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: انجيلا خيرالله – نادي أنور

-المركز الثالث: كارن خالد – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثالث: جوليا قدورة – نادي اللواء صيدا

-المركز الأول: ادريانا طاوع – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ليتيسيا عوض – نادي أنور

-المركز الثالث: كلارا روحانا – نادي أنور

-المركز الثالث: كارين عبدالله – نادي المون لاسال

-المركز الأول: مارلين صليبا – نادي أنور

-المركز الأول: جنى صالح – نادي اللواء صيدا

-المركز الثاني: جياني أسمر– نادي أنور

-المركز الثالث: ريماس ابو شامي – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: جوليانا الخوري – نادي اللويزة زوق-مصبح

-المركز الأول: جوي الترك – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثاني: آيا كاسرجي – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثالث: لارا الغريب – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كريستال عون – نادي ليبانيز تايكواندو كوان

-المركز الأول: ياسمين غدار– نادي المون لاسال

*ناشئين تحت 45 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: مارون ناكوزي – نادي بودا

*ناشئين تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: ستيفن عبد النور – نادي بودا

-المركز الثاني: علي رضا الصغير – نادي الراية

*ناشئين تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: كريستوفر عبود – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ملحم حداد – نادي الأنترانيك سن الفيل

-المركز الثالث: حسين شومان – نادي الراية

*ناشئين تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: علي شومان – نادي الراية

-المركز الثاني: سيرج مرغوسيان – نادي الهومنتمن بيروت

-المركز الثالث: جوزيف ابي راشد – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثالث: سعيد حجول – نادي اللواء الرفيد

*ناشئين تحت 73 كلغ:

-المركز الأول: ادم نزهة – نادي الإسراء

-المركز الثاني: جوزيف صياح – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: أمير عثمان – نادي اللواء بيروت

-المركز الثالث: حوزيفة يحيى – نادي الإسراء

*ناشئين تحت 78 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: كوكو جو فرانجوليان – نادي الأنترانيك انطلياس

*ناشئات تحت 49 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: سيرين الغدار – نادي المون لاسال

*ناشئات تحت 52 كلغ:

-المركز الأول: نايا جريس – نادي الهومنتمن بيروت

-المركز الثاني: روقية الحاج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: ملاك عجرم – نادي اللواء بيروت

*ناشئات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: نرجس القزويني – نادي اللواء بيروت

-المركز الثالث: بتول طحينة – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كلاريتا فارس – نادي الأنترانيك انطلياس

*ناشئات تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: جينيفر غزال – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مريم عطوي – نادي المون لاسال

*ناشئات تحت 62 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: يارا موسى – نادي اللواء بيروت

*ناشئات ما فوق 68 كلغ:

-المركز الأول: لين جعفر – نادي الإسراء

-المركز الثاني: نور عطوي – نادي المون لاسال

*رجال تحت 63 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: علي رضا طابل – نادي الراية

*رجال تحت 68 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: حسن العرب – نادي النسر الأسود

*رجال تحت 80 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: محمود حمدش – نادي اللويزة زوق-مصبح

*سيدات تحت 62 كلغ تمثيل وزن:

-المركز الأول: مروى قطيش– نادي الرياضي بيروت

قاد المباريات رئيس لجنة حكام القتال الحر (الكيوروغي) الغراند ماستر ميشال مجدلاني وبمساعدة الحكام التالية أسماؤهم: الغراند ماستر زياد فرج ، الماستر سليم الأسمر،الماستر نسب حسن، الماستر سيلين شبير، أنطوني فارس،الماستر كرينا شولي، سهى قزي،الماسترعمير فرج، الماستر يارا خشخش ، الماستر الياس بطيخ، الماستر أنطونيو سعد،الماستر ساشا عون،سيرن عون، ماريبل سكاف،مارك نصر، نتالي نصور، تالا مجدلاني ، كارين العنداري، مجاهد سياج، أشرف اللقيس، أحمد فرحات ،شانتال سعادة،شربل سابا، دينا خليل، مارك ظريفه وأنطوني ابراهيم.

