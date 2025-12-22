بايرقداريان ترعى الحفل السنوي الرياضي لجمعية “الشبيبة المسيحية للخدمة”

نظمت جمعية “الشبيبة المسيحية للخدمة” احتفالها الميلادي الرياضي السنوي بعنوان “باسكت بول ذي ستار” برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، في مجمّع ميشال المر الرياضي ـ البوشرية، ويأتي هذا الحدث السنوي في سياق دعم مشروع تعزيز الصحة النفسية للأطفال المعرّضين للمخاطر.

وتخلل المناسبة الهادفة إنسانياً وإجتماعياً مباراة إستعراضية في لعبة كرة السلة، شارك فيها نخبة من المشاهير في حقلَي الرياضة والفن والعاملين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والسياسية الذين حرصوا على إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب الاطفال الذين فاق عددهم 500 في ضوء ما قدّموه من أداء استعراضي بين شوطي المباراة التي إنتهت بفوز الفريق الازق الذي قاده المدرب رزق الله زلعوم بنتيجة (63-60) على فريق الاحمر الذي قاده ايلي مشنتف.

وشارك في المباراة كل من عبدو الشدياق، ايلي نصر ، وليد دمياطي، ياسر الحاج، مارك قزح ، ابراهيم دنيا، بديع ابوشقرا، جاد بو كرم، وسام صليبا، انطوني توما، دوري سمراني، جاد سعد، وليم رموز، مارتن عيد،داني عقيقي، اوغست باخوس،انطوان مسعد،عبدو شاهين ،شربل رزق، رازي الحاج ووضاح الصادق،جلبير سيمون ،رودي الجميل وفادي سمعان.

وكانت كلمة بالمناسبة لرئيس الجمعية سميرة صليبا التي حيّت الوزيرة بايرقداريان وشكرتها على رعايتها هذا الحفل الانساني، كما شكرت وقدّرت جهود وتعب جميع الذين ساهموا في نجاح هذا الحفل من دون مقابل واثبتوا انهم اصحاب العزم والهمّة، وأيضاً الى الذين قدّموا الدعم المعنوي والماديّ.

ثم تلتها كلمة للوزيرة بايرقداريان التي قالت: “في هذا الزمن الميلاديّ المليء بالرجاء والمحبة، يسعدني جداً ان أكون بينكم اليوم لنتشارك معاً لحظات فرح بسيطة لكنها عميقة بالمعنى، لأنّ ابتسامة طفل قادرة على ان تمنحنا جميعاً املاً اكبر بالمستقبل”.

أضافت: “نلتقي اليوم لنوزّع الهدايا، لكنّ الاهم من ذلك اننا نوزع الفرح، ونؤكد لاطفالنا انهم ليسوا وحدهم، وانّ لبنان رغم كلّ التحدّيات ما زال يملك قلوباً نابضة بالمحبة وابطالا في الرياضة يعرفون كيف يحوّلون اللعب الى رسالة امل. هذه الرسالة تقول إنّ الرياضة قريبة منكم، وانّ الملعب مساحة فرح وتعاون وثقة بالنفس كما تعلّمنا ان نحلم وان نربح او نخسر بابتسامة”.

بعدها وزّع كبار الحضور مع اللاعبين بالتعاون مع منظّمي الاحتفال تتقدّمهم رئيسة

الجمعية سميرة صليبا، الهدايا والحلوى على الأطفال وسط أجواء من البهجة والفرح.

