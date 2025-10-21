بالصور: روجيه فغالي يتألّق مجدّدًا ويحرز لقب المحترفين في سباق السرعة بالجديدة

نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الخامس للسرعة(سبيد تست) في الجديدة بالتعاون مع بلدية الجديدة- البوشرية- السد امام جمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية .ويندرج السباق،الذي شاركت فيه اكثر من 100 سيارة ، في اطار الجولة الخامسة من بطولة لبنان لسباقات السرعة لعام 2025.وفي النتائج، احرز روجيه فغالي لقب فئة المحترفين واكزافييه مسعد لقب فئة السوبر ستريت والياس بشارة لقب فئة الستريت.وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات:

*فئة المحترفين:

1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :1.29.16 دقيقة

2- أليكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.32.51 د

3-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 : 1.33.16 د

-لقب السائق الناشئ(فئة المحترفين):روجيه فغالي جونيور

*فئة السوبر ستريت:

1-اكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.37.97 د

2-ايلي سعاده على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.40.05 د

3-ستيف اصفهاني على بورش 911 توربو اس:1.40.65 د

-لقب السائق الناشئ(فئة السوبر ستريت):كيفن قاصوف

-كأس السيدات (فئة السوبر ستريت):غريس موسى

*فئة الستريت:

1-الياس بشارة على مازدا ام اكس 5 :1.43.63 د

2-مازن الهبر على غولف جي تي اي :1.46.13 د

3-جوزيف حشيمي على غولف جي تي اي:1.47.88 د

-لقب السائقة الناشئة وكأس السيدات (فئة الستريت):ميا عطالله

*فئة الاكزوتيك:

1-ستيف اصفهاني

2-كابي قزي

3-جورج ملك

*فئة الايليت:

1-جورج ملك

2-نديم الحداد

3-ستيف هرميس

*فئة السيارات الكلاسيكية:

1-علي خياط

2-جو البعيني

3-يوسف باسيل

*كأس تحدي الاعاقة:وسام روكز

*فئة الكروس كارز:

1-ادوين خنيصر

2-يوسف قصيفي

وشهد السباق مشاركة رئيس النادي المنظّم وبطل لبنان السابق للراليات وتسلق الهضبة نبيل(بيلي) كرم على متن سيارة بورش جي تي 2.

وفي الختام، وزّع رئيس بلدية الجديدة- البوشرية-السد المحامي اوغست باخوس وعدد من اعضاء البلدية ورئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة نبيل كرم وعضو مجلس ادارة النادي المنظّم رئيس لجنة رياضة السيارات عماد لحود ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.

وقدّم كرم درعاً تذكارياً الى باخوس عربون محبة وتقدير.

