بالصور: بطولة غرب آسيا للشباب في بيروت تُكرّس قطر في القمة… ولبنان ضمن الأربعة الأوائل

احتلّت قطر المركز الأول في الترتيب العام النهائي لجدول الميداليات للذكور والاناث بعد اختتام منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في العاب القوى، التي نظمها الاتحاد اللبناني في “مدينة كميل شمعون الرياضية” (بيروت) وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا ،وبمشاركة تسع دول(قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق ولبنان ) ،والمؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الولايات المتحدة الأميركبة العام القادم .

الترتيب العام

وفي الترتيب العام لجدول الميداليات(ذكور واناث) بعد اختتام المنافسات ،احرزت قطر المركز الأول(11 ميدالية ذهبية،8 فضيات و4 برونزيات) ثم الامارات العربية المتحدة بالمركز الثاني(11 ميدالية ذهبية،6 فضيات وبرونزيتان) فالعراق ثالثاُ (9 ذهبيات،7 فضيات و8 برونزيات) فلبنان رابعاً(7 ذهبيات،4 فضيات و5 برونزيات) فالكويت خامسة(6 ذهبيات،5 فضيات و7 برونزيات) فسوريا سادسة(3 ذهبيات،9 فضيات و5 برونزيات) فاليمن في المركز السابع(ذهبية واحدة وبرونزية واحدة)فالاردن ثامناً(3 فضيات و6 برونزيات) وفلسطين تاسعة(برونزية واحدة).

ترتيب الذكور

ونجحت قطر في احراز المركز الاول على صعيد فئة الذكور(9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات).واحتل العراق المركز الثاني(6 ذهبيات،5 فضيات و5 برونزيات) فالكويت ثالثة(6 ذهبيات،4 فضيات و5 برونزيات) فالامارات العربية المتحدة رابعة(3 ذهبيات،فضيتان) فلبنان خامساً(ذهبية واحدة و3 برونزيات) فاليمن(ذهبية وبرونزية) فسوريا(فضية وبرونزية) فالأردن(فضية) ففلسطين(برونزية).

ترتيب الاناث

ولدى الاناث،احرزت الامارات العربية المتحدة المركز الاول(8 ذهبيات،4 فضيات وبرونزيتان) فلبنان في المركز الثاني(6 ذهبيات،4 فضيات و4 برونزيات) فسوريا ثالثة(3 ذهبيات،8 فضيات و4 برونزيات) فالعراق رابعاً(ذهبيتان،فضيتان و4 برونزيات) فقطر خامسة(ذهبيتان وفضية) فالكويت سادسة(ذهبية واحدة) فالاردن سابعاً(فضيتان وست برونزيات)..

وأقيم الحفل الختامي بعد اختتام البطولة وحضرته وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان راعية البطولة ،رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة ،رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد القاري، رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي واعضاء الاتحاد ، قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى ، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رولان سعادة، رؤساء واعضاء الوفود،أمين عام اتحاد العاب القوى ومدير البطولة الدكتور وسيم الحوليواعضاء الاتحاد اللبناني.

والقى كل من بايراقداريان والحمد وسعادة كلمة ثم وزّعت الدروع التذكارية .

