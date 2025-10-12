بالصور: الاتحاد اللبناني لكرة السلة و”سبورتس إكسبير” يطلقان مشروعًا مشتركًا لتطوير الفئات العمرية والسيدات

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة و”سبورتس اكسبير” رسمياً عن اطلاق “المشروع المشترك” المتعلق بتطوير الفئات العمرية للذكور والاناث وفئة السيدات خلال مؤتمر صحافي مشترك حاشد عُقد في فرع “سبورتس اكسبير”(اوتوستراد ضبية).وحضر النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي،امين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق،أمين الصندوق فيكين جيرجيان،اعضاء الاتحاد مارون جبرايل وهشام جرادي وجهاد صليبا وايلي خليل وادي بو زخم، رؤساء واعضاء اندية،مسؤولو اكاديميات،مدربون، لاعبون ورجال الصحافة والاعلام.

وكان رئيس مجلس ادارة “سبورتس اكسبير” شربل سلامة وأركانه في استقبال المدعوين.

حلبي

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة حلبي جاء فيها”باسم عائلة كرة السلة اللبنانية أود ان اشكر “سبورتس اكسبير” بشخص شربل سلامة على هذا المشروع المشترك لتطوير فرق الفئات العمرية للذكور والاناث وفئة السيدات عبر تقديم “سبور اكسبير” 3 آلاف كرة “ويلسون” على مدى ثلاث سنوات(ألف كرة في السنة) ومن شأنه تفعيل وتطوير كرة السلة لدى النشء الطالع ودعم فئة السيدات.كما ان فروع “سبورتس اكسبير” المنتشرة في لبنان ستخصّص أجنحة لكرة السلة وهو لأمر هام .لدينا حلم نأمل ان نحققه بالتعاون مع رؤساء الأندية ومع عائلة اللعبة ومع الشركاء “.وتحدث حلبي “عن دعم كرة السلة الأنثوية على صعيد النقل التلفزيوني المباشر والتي تتطور ضمن الأندية والأكاديميات “.

سلامة

بدوره، تحدث سلامة وقال”أرحب بالحاضرين فرداً فرداً .ان خطوتنا مع اتحاد كرة السلة بمثابة خطوة اولى لشراكة طويلة الأمد.نعدكم ان نكون على قدر المسؤولية ولتعزيز هذه الشراكة في المستقبل ووصولها الى ابعد مدى.ونشكر الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة أكرم حلبي على ثقته بنا وبعملنا ونتمنى للاتحاد النجاح الدائم في تطوير كرة السلة اللبنانية التي وصلت الى اعلى المراكز والمراتب .هدفنا دعم جيل الشباب الطامح المندفع نحو الرياضة وهو الهدف الذي اطلقناه منذ تأسيس “سبورتس اكسبير” منذ 31 سنة وعلاقتنا وطيدة مع جميع الاتحادات الرياضية ولدينا فروع في العديد من المناطق اللبنانية.وسنضع يدنا بيد اتحاد كرة السلة لخلق مساحات للشباب اللبناني لممارسة كرة السلة .وكرة “ويلسون” معتمدة من قبل “الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة”(أن بي آي) والـ”أن سي آي آي” وفي الكثير من دول العالم”.

ثم أجاب حلبي وسلامة على أسئلة رجال الصحافة والاعلام.واقترح حلبي على البلديات في كافة المناطق اللبنانية ايجاد مساحة ضمن نطاقها الجغرافي لممارسة كرة السلة وهو من شأنه نشر اللعبة وتطويرها وزيادة عدد ممارسيها”.

ووقّع حلبي وسلامة على الاتفاقية وسط تصفيق الحاضرين . كما وقّعا مع رؤساء الأندية الحاضرين على كرة “ويلسون”.

وفي الختام، قطع كبار الحضور قالب حلوى بالمناسبة ثم أقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.

