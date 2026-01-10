بالصور: استقبال رسمي لنادي الحكمة في اتحاد بلديات البترون قبل المباراة المرتقبة

استقبل رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك الرئيس الفخري لنادي الحكمة النائب جهاد بقرادوني ورئيس نادي الحكمة نائب رئيس بلدية بيروت المحامي راغب حداد ونائبه السيد سمير صالح و وفدا من أعضاء النادي، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع نادي الحكمة بفريق نادي الشباب الرياضي البترون على ملاعبه.



وأقام يزبك عشاءً تكريمياً على شرفهم في حضور عدد من رؤساء بلديات بترونية، ورحب ب”ضيوف البترون” وشدّد على “أهمية الرياضة في تعزيز العلاقات الاجتماعية وترسيخ قيم المنافسة الشريفة بين الفرق”. وتمنى أن تكون المباراة “محطة رياضية مميزة تعكس صورة حضارية تشبه البترون مدينة وقضاء”.

