بالصور: الياس بشارة يحرز لقب بطولة لبنان لسباقات السرعة لعام 2025 بفئة “الستريت”

نجح السائق اللبناني الياس بشارة في احراز لقب بطولة لبنان لسباقات السرعة(سبيد تست) لعام 2025 في فئة الـ”ستريت” بعدما احتل المركز الأول في هذه الفئة في السباقات الخمسة التي شكّلت بطولة العام الجاري والتي نظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة.

الياس بشارة يحرز لقب بطولة لبنان لسباقات السرعة لعام 2025 بفئة “الستريت” pic.twitter.com/KOlytLWXQ9 — Cedar News (@cedar_news) October 22, 2025

وجاء احراز بشاره اللقب للمرة الثانية بعد عام 2023 وفي الفئة عينها.

وحقق بشارة،27 عاماً والمولود عام 1998،العلامة الكاملة في البطولة اذ صعد الى منصة التتويج خمس مرات ،وتحديداً بالمركز الأول لهذا السائق المتمرّس، والذي بات خبيراً بسباقات السرعة ،والذي يخطط للذهاب بعيداً في الرياضة الميكانيكية، وهو القادم من عالم الكارتنغ حيث زاولها بين عامي 2013 و2018 وحقق انجازات في بداية مسيرته .

ويقول بشارة”أنا مسرور لاحراز لقب بطولة لبنان(سبيد تست) لفئة الـ”ستريت” في العام الجاري على سيارة “مازدا ام اكس 5” من تحضير فريقي “بلو ريبون راسينغ” ولقد احتليت المركز الأول في فئتي في جميع السباقات واعتبره انجازاً شخصياً يضاف الى سيرتي الشخصية في الرياضة الميكانيكية”.واضاف بشارة مبتسماً”لقد بدأت تحضيراتي للموسم المقبل وخطتي تقضي بتطوير سيارتي المازدا والمشاركة في فئة “أل 4” متدرجاً من فئة “أل 3” .هدفي ان يضم فريق “بلو ريبون راسينغ” العديد من السائقين من مختلف الفئات العمرية مع الاشارة الى أن فريق الكارتنغ الذي أشرف عليه احرز جميع سباقات الكارتنغ لفئة “ايامي اكس 30” للرجال والناشئين هذا العام .وفي حال سنحت لي الظروف أود المشاركة في سباقات السرعة في الخارج وخاصة في الأردن .صراحة أنا أفتش عن شركة راعية لسد نفقات مشاركتي في السباقات.وفي حال نجحت في ايجاد رعاية سأشارك محلياً وخارجياً “.ووصف بشارة العلاقة مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة،الممثل الوحيد للاتحاد الدولي(فيا) في لبنان، بالـ”ممتازة.والنادي يقوم بواجباته على أكمل وجه في تطوير الرياضة الميكانيكية واقامة السباقات على مختلف أنواعها وتنظيمه للسباقات يتم بصورة محترفة”.

