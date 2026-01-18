“النجمة” اخرج “الانصار” من كأس لبنان و”العهد” غلب “التضامن” 3 – 1

فاز “النجمة” على “الأنصار” 1-0 في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام الدور ربع النهائي لمسابقة كأس لبنان في كرة القدم لموسم 2025 – 2026.

وسجل هدف اللقاء اللاعب علي الفضل في الدقيقة 90+3.

ويلتقي “النجمة” في الدور نصف النهائي مع “جويا”.

وعلى ملعب الامام السيد موسىى الصدر في مدينة النبطية، فاز “العهد” على “التضامن” 3 – 1. سجل للتضامن جيلدو إيفيلونكلوس (73)، وللعهد محمد العنز (75) ومحمد المصري (84) وفضل عنتر (90).

ويلتقي “العهد” في الدور نصف النهائي “الحكمة”- بيروت.

