النادي اللبناني لأصحاب الهمم يوقّع اتفاقية تعاون استراتيجية دولية

شارك رئيس “النادي اللبناني لأصحاب الهمم” رئيس “مهرجان إضافة الدولي” سام سعد وفريق عمله، بدعوة من رئيسة “الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية” أمل مبادة، كضيف شرف في بطولة العالم لـ”تنس الطاولة للإعاقات الذهنية 2025″، التي أقيمت في مصر برعاية وزير الشباب والرياضة.

ووقع سعد اتفاقية تعاون استراتيجية بين النادي اللبناني لأصحاب الهمم ورئيسة الـفورتس العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية روبين سميث، وتهدف إلى “تعزيز الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، نقل المبادرات إلى لبنان وفتح آفاق جديدة، استكشاف إمكانية استضافة البرلمبكس في لبنان في السنوات المقبلة، وتمكين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة اللبنانيين في البطولة من الآن فصاعدا”.

