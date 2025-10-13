بالصور: بطولة لبنان لنصف الماراثون 2025 في جونية

إستكمالا˝ لتنفيذ روزنامته السنوية للعام 2025، نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان لسباق نصف الماراثون 2025 (21.100 كلم إنطلاقاً من مجمع فؤاد شهاب الرياضي – جونية، بإتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس ) ، ومن ثم العودة بإتجاه منطقة الضبيه عبر الطريق البحرية (قبل مفرق ثكنة الفهود) ، ومن ثم العودة مجدداً على نفس المسار وصولاً إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي.

بطولة لبنان لنصف الماراثون 2025 في جونية pic.twitter.com/c2IoaCWjsa — Cedar News (@cedar_news) October 13, 2025

إبتدأ السباق بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم الإنطلاق عند الساعة السابعة صباحاً (لجميع الفئات رجال وسيدات) بمشاركة 260 لاعب ولاعبة ينتمون إلى 14 ناد إتحاد. وحضر ب رئيس الاتحاد رولان سعاده، نائب الرئيس نعمة الله بجاني، أمين السرّ العام الدكتور وسيم الحولي وأمين الصندوق سيمون بطاني. في البداية ،وجّه الرئيس سعاده الشكر إلى بلدية جونية ، القوى الأمنية، شرطة بلدية جونيه، إدارة مجمع فؤاد شهاب والصليب الأحمر اللبناني حيث كان التنظيم رائع والمسار مقفل من الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة العاشرة صباحا˝ وذلك من أجل سلامة جميع العدائين والعداءات المشاركين.

وفي الختام تمّ توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات من قبل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني لألعاب القوى، وأتت النتائج على الشكل التالي:

فئة الرجال (الترتيب العام):

الأول: شربل سجعان – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.10.24 س

الثاني: زاهر زين الدين – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.12.44 س

الثالث: محمد قدوح – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.13.07 س

فئة السيدات (الترتيب العام):

الأول: كارين شريم – نادي بلو ستارز بتوقيت 1.25.14 س

الثاني: جينيفر تومازو – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.28.51 س

الثالث: لؤى زعرور – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.29.43 س

فئة 16 – 17 سنة ذكور:

الأول: علي سيف الدين – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.18.41 س

الثاني: بلال صلاح الدين – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.28.51 س

الثالث: ماثيو سبلي – نادي الأنطونية بتوقيت 1.30.03 س

فئة 18 – 19 سنة ذكور:

الأول: كريم جابر – نادي شامبس بتوقيت 1.27.36 س

الثاني: شربل يونس – نادي الأنطونية بتوقيت 1.36.36 س

الثالث: إدي زعرور – نادي بترون ستارز بتوقيت 1.49.18 س

فئة 18 – 19 سنة إناث:

الأول: كليا أرابغليان – نادي هومنتمن برج حمود بتوقيت 1.55.52 س

فئة 20 – 34 سنة رجال:

الأول: شربل سجعان – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.10.24 س

الثاني: زاهر زين الدين – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.12.44 س

الثالث: محمد قدوح – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.13.07 س

فئة 20 – 34 سنة سيدات:

الأول: جينيفر تومازو – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.28.51 س

الثاني: لؤى زعرور – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.29.43 س

الثالث: نور الغصيني – نادي الإيليت بتوقيت 1.30.05 س

فئة 35 – 39 سنة رجال:

الأول: مروان درويش – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.16.44 س

الثاني: علي جبق – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.17.26 س

الثالث: خالد الضناوي – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.18.37 س

فئة 35 – 39 سنة سيدات:

الأول: ماري موراي – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.30.34 س

الثاني: جاسمين الأشقر – نادي ليتز ران بتوقيت 1.32.38 س

الثالث: جاكلين شريم – نادي الجيش اللبناني بتوقيت 1.37.18 س

فئة 40 – 44 سنة رجال:

الأول: صالح زعيتر – نادي ليتز ران بتوقيت 1,16,00 س

الثاني: حسين درويش – نادي الأنطونية بتوقيت 1.23.43 س

الثالث: جوزف القزح – نادي ليتز ران بتوقيت 1.24.47 س

فئة 40 – 44 سنة سيدات:

الأول: كارين شريم – نادي بلو ستارز بتوقيت 1.25.14 س

الثاني: لبنى كمال الدين – نادي ليتز ران بتوقيت 1.36.56 س

الثالث: نادين ويزاني – نادي الإيليت بتوقيت 1.37.52 س

فئة 45 – 49 سنة رجال:

الأول: عباس برجاوي – نادي الأنطونية بتوقيت 1,18,00 س

الثاني: وسام خير – نادي ليتز ران بتوقيت 1.18.20 س

الثالث: جورج دبلان – نادي ليتز ران بتوقيت 1.20.33 س

فئة 45 – 49 سنة سيدات:

الأول: ميسا شيرازي – نادي الإيليت بتوقيت 1.35.06 س

الثاني: جيسي حداد – نادي ليتز ران بتوقيت 1.45.28 س

الثالث: تانيا لحام – نادي ليتز ران بتوقيت 1.50.11 س

فئة 50 – 54 سنة رجال:

الأول: داوود مصطفى – نادي ليتز ران بتوقيت 1.20.49 س

الثاني: بسام قلفت – نادي ليتز ران بتوقيت 1.28.17 س

الثالث: زياد خوام – نادي الأنطونية بتوقيت 1.31.28 س

فئة 50 – 54 سنة سيدات:

الأول: عليا حيدر – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.43.59 س

الثاني: إنصاف عمار – نادي شامبس بتوقيت 2.18.41 س

فئة 55 – 59 سنة رجال:

الأول: ريمون سمعان – نادي الإيليت بتوقيت 1.32.49 س

الثاني: شربل برقاشي – المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيت 1.35.51 س

الثالث: عيسى نصار – نادي الإيليت بتوقيت 1.37.33 س

فئة 55 – 59 سنة سيدات:

الأول: نيكول الياس – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.48.01 س

الثاني: إيزابيل منصور – نادي ليتز ران بتوقيت 1.49.35 س

فئة 60 – 64 سنة رجال:

الأول: يونس السيد – نادي الإيليت بتوقيت 1.26.24 س

الثاني: علي مكه – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.36.37 س

الثالث: ياسين عربيه – قوى الأمن الداخلي بتوقيت 1.41.57 س

فئة 60 – 64 سنة سيدات:

الأول: رفقا محفوظ – نادي الإيليت بتوقيت 1.37.18 س

فئة 65 – 69 سنة رجال:

الأول: محمد بصار – نادي شامبس بتوقيت 2.06.52 س

الثاني: الياس حويك – نادي الايليت بتوقيت 2.55.21 س

الثالث: علي موسى – نادي شامبس بتوقيت 3.03.27 س

فئة 70 – 74 سنة رجال:

الأول: أحمد غزيل – نادي إنتر ليبانون 1.55.25 س

الثاني: انطوان الخازن – نادي إنتر ليبانون 2.55.16 س

فئة (غير اللبنانيين) رجال:

الأول: بيتر بول تنوري – نادي هومنتمن برج حمود بتوقيت 1.26.27 س

الثاني: محمد محل – نادي إنتر ليبانون بتوقيت 1.28.51 س

الثالث: فادي صالح – نادي شامبس بتوقيت 1.29.36 س

فئة (غير اللبنانيين) سيدات:

الأول: ستيفاني سركيس – نادي الأنطونية بتوقيت 2.18.03 س

الثاني: عائشة بربور – نادي شامبس بتوقيت 3.03.29 س

