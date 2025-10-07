منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة يقترب من الاحتفاظ بلقب بطولة غرب آسيا

خطا منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة خطوة كبيرة، نحو الاحتفاظ بلقب بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية، التي تقام في العاصمة الأردنية عمّان، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في ثلاث مباريات في البطولة الاقليمية.

تشارك في اليطولة، التي تقام وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، ستة منتخبات وهي: لبنان،السعودية،قطر،العراق،سوريا والأردن.

ففي مباراته الأولى، فاز منتخب لبنان على سوريا(3-0) ثم على الأردن(3-2) وعلى العراق(3-1) وتبقى له مبارتان ضد قطر الثلاثاء والخميس ضد السعودية باعتبار الأربعاء يوم راحة .

وتبدو حظوظ لبنان كبيرة باحراز اللقب المرموق والفوز في جميع مبارياته الخمس من دون أي خسارة .وينص نظام البطولة على تأهل حامل اللقب(تبدو حظوظ لبنان كبيرة جداً بالتأهل) الى نهائيات بطولة آسيا التي ستقام عام 2026..

وبعد انتصاراته الثلاثة ،قال رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف”تُرفع القبعة لمنتخب لبنان للسيدات بعد الأداء الكبير الذي يقدّمه منذ بداية البطولة، ومنتخب الأرز يتجّه نحو احراز اللقب والاحتفاظ به مع العلم انه حامل لقب النسخة الأولى التي أقيمت منذ 3 سنوات في الأردن ايضاً.أنا فخور باللاعبات وانا على تواصل يومي مع رئيس البعثة عضو الاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح ومع المدرب الوطني ايلي النار ومساعدته اللاعبة الدولية السابقة لارا الجراّح.انها انتصارات للكرة الطائرة اللبنانية التي تحلّق عالياً وباذن الله سنفوز على قطر والسعودية ونتوّج بالذهب.تحية الى الجميع والى جمهور الجالية اللبنانية الذي يواكب منتخب الأرز”.

يشار الى ان رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة باسكال القاصوف موجودة في الأردن بعدما تمّ تسميتها عضو في لجنة احتكام البطولة.كما ترافق البعثة الحكم الدولي جويل القوبا.

