الفيفا: إيران ستشارك في مونديال 2026 وتلعب في الولايات المتحدة رغم التوترات

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن منتخب إيران سيشارك في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه سيخوض مبارياته في الولايات المتحدة كما هو مقرر.

وجاء هذا التصريح رغم التوترات السياسية بين البلدين، حيث شدد إنفانتينو على أن كرة القدم يجب أن تبقى وسيلة لتوحيد الشعوب.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط نقاشات حول الجوانب الأمنية واللوجستية المتعلقة بمشاركة بعض المنتخبات.

