بطولة لبنان: فوز العباسية على العهد والصفاء على التضامن والمبرة على الساحل

حقق الرياضي العباسية مفاجأة المرحلة ال 12، الأولى ايابا، من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم، بفوزه على العهد بطل لبنان تسع مرات 1-0، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وسجل هدف اللقاء صموئيل أوفوري في الدقيقة 75.

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز الصفاء على التضامن صور 2 – 0، سجلهما حسين صالح وتيديان كامارا في الدقيقتين 44 و 75.

وكان المبرة فاز أمس على شباب الساحل 1 – 0 على ملعب نادي العهد على طريق المطار. وسجل للمبرة محمود سبليني في الدقيقة 38.

