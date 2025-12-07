الصفاء يهزم الرياضي العباسية 2-1 في مباراة حاسمة على ملعب وطى المصيطبة

تعادل النجمة حامل اللقب والمبرة 2-2، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني ال 66 لكرة القدم.

سجل للنجمة علي الفضل (27) وقاسم الزين (29)، وعادل للمبرة حسن المقداد (42) وباكاري سوماري (80).

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز الصفاء على ضيفه الرياضي العباسية 2-1.

للصفاء قاسم حايك (69) وتيديان كامارا (82). وللعباسية عيسى اكوكا (58).

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز التضامن صور على الراسينغ 1-0. وسجل للفائز جيلدو فيلانكولوس (26).

