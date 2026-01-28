الشباب البترون يتوجّه إلى الكويت لتمثيل لبنان ببطولة غرب آسيا

تغادر صباح الاثنين المقبل بعثة نادي الشباب البترون بطل لبنان في الكرة الطائرة الى الكويت، للمشاركة ببطولة أندية غرب آسيا الرابعة للرجال التي ينظّمها الإتحاد الكويتي للكرة الطائرة بين 4 و 14 شباط 2026.

يشارك بالبطولة 11 نادياً : الريّان و الوكرة من قطر، السيب و مجيس من سلطنة عُمان، دار كليب و الأهلي من البحرين، غاز الجنوب من العراق، الاتحاد من السعودية، الكويت وبرقان من الكويت الى الشباب البترون بطل لبنان. وقُسمت الأندية المشاركة الى ثلاث مجموعات و ضمّت مجموعة نادي الشباب البترون الأهلي من البحرين والوكرة من قطر والكويت من الكويت.

ويخوض نادي الشباب البترون المباراة الافتتاحية للبطولة مع نادي الكويت الكويتي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 4 شباط 2026 بتوقيت بيروت و هي منقولة مباشرة على قناة الكويتية الرياضيّة.

و تتألف البعثة من: اميل جبّور ​​رئيسا، وليم الأسمر​ مدربا، عماد ساسين​ وماتيو خشّان​​مساعدين للمدرب، سيمون خوري إحصائيا، داني حبيب ​حكما دوليا، الى اللاعبين: ماريو خوري (كابتنا للفريق ) عمر أبي كرم، جورج نعمه، روجيه شاهين، هادي العتر، علي يونس، جاد ابي كرم، ريّان صعب، ألكس نادر، مارفن نجّار، الجزائري يوسف بوروبة، الهندي أميت بلوان سينج.

ويلتحق بالبعثة أمين عام الاتحاد عسّاف مهنا و رئيس لجنة الشواطئ في الاتحاد مارك أبي كرم. كما يشارك رئيس لجنة الحكّام في الإتحاد الحكم الدولي حنّا الزيلع عضواً في لجنة الاحتكام المشرفة على البطولة.

واوضح رئيس نادي الشباب البترون يوسف باسيل ان لاعبي النادي يواصلون الاستعداد بكثافة للاستحقاق الاقليمي تحت اشراف المدرب الوطني وليم الأسمر. وتمنى التوفيق للبعثة التي تمثّل الكرة الطائرة اللبنانية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.