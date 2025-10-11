بالصور.. الشانفيل يحتفل بإنجازه الدولي في أبوظبي: أمسية فخر ووفاء لأبطال المريميين

في أجواء مليئة بالفخر والفرح، أقام رئيس نادي المريميين الرياضي – الشانفيل أكرم صفا، حفل عشاء تكريميًا مميزًا على شرف رئيس لجنة كرة السلة في النادي إيلي مسعود و لاعبي الفريق، بعد عودتهم من أبوظبي حيث حققوا إنجازًا لافتًا بإحرازهم المركز الثالث في البطولة الدولية لكرة السلة.

الشانفيل يحتفل بإنجازه الدولي في أبوظبي: أمسية فخر ووفاء لأبطال المريميين



حضر الحفل،الذي أقيم في النادي اللبناني للسيارات والسياحة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ، أمين سرّ الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق ،أمين صندوق الاتحاد فيكين جيرجيان وممثل أخوة المريميين في الشرق إدوار جبر، إلى جانب حشد من الجمهور العاشق للنادي والصحافة الرياضية الذين شاركوا الأبطال فرحة التألق.

الحفل الذي جمع نخبة من الشخصيات الرياضية ورجال الصحافة والاعلام ، تحوّل إلى أمسية احتفالية نابضة بالحماس، عبّر خلالها الجميع عن تقديرهم لأداء الفريق وروحه القتالية رغم قصر فترة التحضير التي لم تتجاوز ثلاثة أيام فقط قبل السفر إلى بطولة أبو ظبي.بداية كلمة ترحيبية من أمين صندوق النادي ابراهيم منسى(من مؤسسي النادي) رحّب فيها بالحضور مشيراً الى أن مسيرة نادي المريميين الرياضي- الشانفيل مستمرة بنجاح برئاسة أكرم صفا منذ تأسيسه منذ عدة عقود.

وفي كلمته، وجّه الرئيس أكرم صفا تحية تقدير إلى رئيس لجنة كرة السلة في النادي، إيلي مسعود و اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما حققوه “هو دليل على الإرادة والموهبة والانتماء الحقيقي للنادي”. كما شدّد على أن هذا الإنجاز هو تكملة لمسيرة واعدة تضع الشانفيل مجددًا على “خارطة” المنافسة القوية محليًا وخارجيًا.

وشهدت الأمسية تنويهًا خاصًا من رئيس النادي بجهود رئيس لجنة كرة السلة في النادي إيلي مسعود، ولجنته الفنية، لما أبدوه من تفانٍ في دعم الفريق وتحضيره، ومتابعتهم الدقيقة لكل تفاصيل العمل الفني والإداري، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الأداء المشرف. كما أثنى صفا على أداء اللاعبين الذين أظهروا روحًا عالية ومسؤولية كبيرة رفعت اسم المريميين الشانفيل في المحافل الخارجية.

وكانت كلمة لمسعود أكد فيها انه سيتعاون مع رئيس النادي اكرم صفا ومع اللجنة الادارية للنادي الى اقصى الحدود من اجل تحقيق نتائج مميزة على صعيد كرة السلة.

ليلة مفعمة بالتصفيق والابتسامات والاعتزاز، أكدت أن الشانفيل لا يعرف إلا لغة التحدي والإنجاز.

