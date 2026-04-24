نتائج بطولة لبنان في السكرابل لعام 2026

نظّم الاتحاد اللبناني للـ”سكرابل” بطولة لبنان لعام 2026 في هذه الرياضة الذهنية بالقاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك.

ولعبة السكرابل هي لعبة كلمات شهيرة تعتمد على تكوين كلمات من حروف عشوائية بهدف جمع اكبر عدد ممكن من النقاط ومن ميزتها تقوية التركيز والتفكير .شاركت في المسابقة 42 لاعبة.

وفي ما يلي النتائج النهائية:

*الفردي :

1-داني يزبك:2687 نقطة

2-غريس عساف:2619 نقطة

3-نايلة مغربان:2556 نقطة

*المجموعة الأولى:

1- أسما الديك:2527 نقطة

*المجموعة الثانية:

1-نورما شهاب:2193 نقطة

*المجموعة الثالثة:

1-كارمن لوغل:2343 نقطة

*الزوجي:

1-عساف وعقل

2-شاوول والخازن

3-صفير وصادر

*المجموعة الاولى

1-سيف والخوري

*المجموعة الثانية:

1-زينه وبركات

*المجموعة الثالثة:

1-عسيلي وحبيب .

وفي ختام البطولة،وزّعت رئيسة الاتحاد اللبناني للسكرابل ريموند أيوب الكؤوس والجوائز على الفائزات موضحة ان المشاركة كانت كثيفة وان الاتحاد ينظّم سنوياً بطولة هذه اللعبة الذهنية التي تلقى الرواج الكبير لدى جميع الفئات العمرية وشاكرة النادي اللبناني للسيارات على استضافة البطولة.

وفي هذا الاطار، نوّه رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة نبيل(بيلي) كرم باستضافة النادي بطولة لبنان السكرابل معتبراً ان النادي يشجّع ايضاً الرياضات الفكرية والذهنية مع اعتماده العديد من الرياضات الفردية وتنظيمه رياضة سباقات السيارات منذ عقود عدة .

