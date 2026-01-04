الرياضي بيروت يحسم الذهاب بسيناريو مجنون أمام الحكمة

ختم الرياضي بيروت حامل اللقب مرحلة الذهاب من بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال لموسم 2025 – 2026، بالعلامة الكاملة وبسجل نظيف من الخسارة، بعدما ألحق بغريمه التقليدي الحكمة بيروت هزيمة ثانية في الدوري، بفوزه عليه بعد وقت اضافي 122 – 114، الوقت الاصلي 104 – 104، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة صائب سلام بالمنارة.

وتعادل الفريقان 104 – 104 قبل 25 ثانية من نهاية المباراة، اثر تسجيل الاميركي والتر هودج رمية حرة من اثنتين للحكم.

