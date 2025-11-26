الدراج رفيق عيد يفاجئ عالم الراليات بإنجاز عالمي جديد

حقق الدراج اللبناني البطل رفيق عيد لقب وصيف بطل العالم للراليات الصحراوية “باها” لسنة 2025.

واحتل عيد المركز الثاني في الترتيب النهائي العام لجميع فئات الدراجات النارية من بين 122 دراجا من عدد كبير من الدول في العالم شاركوا في البطولة.

وشارك عيد في المراحل الثماني لبطولة العالم والتي بدأت في رالي حائل السعودي في بداية السنة، واختُتمت برالي دبي الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وكان عيد احتلّ المركز الخامس في الترتيب العام النهائي لكل الفئات والمركز الثاني في فئة المخضرمين العام الماضي، لكنه تألق في مراحل بطولة العالم هذه السنة، ونجح في نيل لقب الوصافة، وصعد الى منصة التتويج بالمركز الثاني في الترتيب النهائي للبطولة فارضاً نفسه رقماً صعباً في عالم سباقات الدراجات النارية.

ويأتي انجاز عيد قبل نحو 40 يوماً من انطلاق رالي دكار الذي سيقام في السعودية بين 3 و17 كانون الثاني المقبل، حيث سيُسجّل عيد مشاركته الثانية على التوالي في أشهر راليات العالم وأطولها على متن دراجة نارية من طراز”هوندا سي أر أف فاكتوري” (450 حصانا).

واستعداداً لرالي دكار،يواصل عيد تدريباته اليومية في لبنان على أن ينخرط في معسكر تدريبي أول في امارة دبي(الامارات العربية المتحدة) بين 1 و15 كانون الأول المقبل، وفي معسكر تدريبي ثان في صحراء الربع الخالي في السعودية من 15 الى 20 من الشهر عينه ليعود الى لبنان عدة ايام ثم يغادر للمشاركة في رالي دكار في 29 كانون الأول المقبل واضعاً نصب عينيه الصعود الى منصة التتويج في ختام الرالي.

