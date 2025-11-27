يوم الاستقلال يشهد إنجازات قوية في سباقات الدراجات اللبنانية

بمناسبة ذكرى الاستقلال، نظم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباقي كأس الإستقلال لدراجات الطريق للفئات التالية(الماسترز،

النخبة،السيدات والناشئين) بالإضافة الى سباق ذوي الإحتياجات الخاصة (Paracycling) وذلك على مسار مقفل على الطريق البحرية في منطقة مارينا ضبيه بين مسبح غولدن بيتش وثكنة قوى الأمن الداخلي (الفهود) وعلى عدة دورات ، بحضور فاعاليات رسمية ورياضية يتقدمها:

رئيس الإتحاد العربي للدراجات الدكتور ياسر الدوخي الذي حضر خصيصاً ومشكوراً من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في

فاعاليات نهار سباقي كأس الإستقلال دعماً للإتحاد اللبناني للدراجات وتشجيعاً لرياضة الدراجات الهوائية في لبنان .

النائب هاغوب ترزيان عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.

أمين السر الأسبق للإتحاد اللبناني للدراجات الإعلامي وديع عبد النور

بالإضافة الى جميع أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد وجمهورمن محبي ومشجعي

رياضة الدراجات الهوائية.

ويأتي السباقان في ختام روزنامة الاتحاد اللبناني للدراجات لعام 2025 .

وأعطى الدوخي

اشارة إنطلاق السباق في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمشاركة أكثر من 65 لاعبة

ولاعباً من مختلف الفئات يمثلون الأندية الاتحادية وفريق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة الى لاعب من الأردن.

النتائج النهائية

وقد أتت نتائج السباقات كما يلي :

في فئة النخبة، فقد تمكن لاعب نادي الغزال الرياضي- طرابلس نافذ كمال الدين من حسم السباق لمصلحته (قاطعا المسافة ، 14 لفّة، بزمن قدره ساعة و 45 د و15 ث) متقدماً على لاعب نادي المزار

الرياضي كفردبيان عبدالله كراكيرا الذي حلّ ثانياً فيما حلّ ثالثاً لاعب فريق هومنتمن بيروت عبدالعزيز المانع.

أمّا في فئة الماسترز، فقد حلّ أولاً لاعب نادي عاليه للدراجات الهوائية جان وهبه (قاطعا المسافة ، 12لفّة، بزمن قدره ساعة و 32 د و 45 ث) يليه لاعب نادي هومنتمن أنطلياس هاغوب كشيشيان الذي حلّ ثانياً، يليه زميله في نفس الفريق

جورج بطرس الذي حلّ في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، فقد تمكن اللاعب الأردني محمد حجير من الفوز بالمركز الأول (قاطعا المسافة، 8 لفّات، بزمن قدره ساعة و 09 د و 43 ث)متقدماً على لاعب نادي هومنتمن أنطلياس فاكو مازاكيان الذي أحرز المركز الثاني ، يليه اللاعب أحمد مشموشي في المركز الثالث.

أما في فئة الإناث فقد احرزت لاعبة نادي هومنتمن برج حمود تمارا الزين المركز الاول (قاطعة المسافة، 8 لفات، بزمن قدره ساعة و 08 د و 25 ث) متقدمةً على اللاعبة رامونا خليفه من النادي اللبناني للدراجات الهوائية التي أحرزت المركز الثاني ، يليها في المركزالثالث اللاعبة كارولين

بويادجيان.

وأخيراً، وفي فئة ذوي الإحتياجات الخاصة فقد أحرز اللاعب أحمد الغول المركز

الأول (قاطعا المسافة، 4 لفات ، بزمن قدره 50 د و 3 ث) ، يليه في المركز الثاني اللاعب محمد عوض ، وفي المركز الثالث اللاعب جمال سوسي.

وفي الختام، وجّهت الهيئة الإدارية للإتحاد الشكر الكبير للدكتور الدوخي لمشاركته

في هذا النهار الرياضي ، إضافةً الى شكر النائب هاغوب ترزيان و الإعلامي وديع عبد النور. كما شكرت عناصر قوى الأمن الداخلي ووحدات الجيش اللبناني وعناصر الصليب الأحمر اللبناني لتأمينهم مسار السباق بشكل كامل حرصاً على سلامة المشاركين . ومن ثمّ تم توزيع الكؤوس والشهادات على الفائزين بسباقي الاستقلال.

