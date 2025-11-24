الخماسي الحديث: مايكل يارد يحقق رقمًا شخصيًا آسيويًا لافتًا

شارك الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث في بطولة آسيا للعبة التي أُقيمت في مدينة أنجو – اليابان من 9 إلى 17 تشرين الثاني 2025، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من مختلف دول القارّة.

وحقّق اللاعب اللبناني مايكل يارد نتيجة مميزة، إذ سجّل 1280 نقطة، وهو أعلى رقم شخصي يحققه حتى الآن في بطولات الخماسي الحديث، ما يعكس تقدّمًا ملحوظًا في مستويَيه الفني والبدني.

ويواصل لبنان استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة، بهدف تطوير لاعبيه وتعزيز حضوره بقوة على الصعيدَين الآسيوي والعالمي.

