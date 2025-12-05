جويا يتقدّم في الدوري اللبناني بعد إسقاط الحكمة بيروت

تصدر جويا موقتا ترتيب الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم، بفوز سادس على الحكمة بيروت 2 – 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في افتتاح المرحلة الثامنة.

وسجل اصابتي جويا محمد قدوح في الشوط الاول.

ورفع جويا رصيده الى 19 نقطة، فيما استقر رصيد الحكمة الذي لقي خسارته الثالثة عند 13 نقطة في المركز الخامس.



🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.