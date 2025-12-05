رياضة

جويا يتقدّم في الدوري اللبناني بعد إسقاط الحكمة بيروت

Published: 4 hours ago
الحكمة بيروت

تصدر جويا موقتا ترتيب الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم، بفوز سادس على الحكمة بيروت 2 – 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في افتتاح المرحلة الثامنة.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وسجل اصابتي جويا محمد قدوح في الشوط الاول.

ورفع جويا رصيده الى 19 نقطة، فيما استقر رصيد الحكمة الذي لقي خسارته الثالثة عند 13 نقطة في المركز الخامس.
                                   

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 4 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى