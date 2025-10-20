الحزن يلفّ الرياضة اللبنانية بعد وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث مأساوي

خيّم الحزن على الوسط الرياضي اللبناني مساء الأحد، بعد الإعلان عن وفاة بطل لبنان والعالم في رياضتَي الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، إثر حادث سير أليم في بلدتهما العبادية.

ونعى الاتحاد اللبناني للمواي تاي اللاعب الراحل وزوجته عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلاً: “بقلوب يعتصرها الألم والحزن، وعيون غمرها الدمع قبل أن تدرك الفاجعة، ننعى بمزيد من اللوعة والأسى الشابين الطيبين ربيع زهر وزوجته، اللذين ارتقيا إلى جوار ربّهما مساء الأحد، إثر حادث انقلاب شاحنة أليم وقع في بلدتهم الحبيبة العبادية.”

كما نعت بلدة العبادية ابنها الراحل وزوجته، وكتبت عبر صفحتها على “فيسبوك”: “فعلاً كنتم رفقاء الدرب حتى الموت.. فاجعة تهزّ بلدة العبادية في خبر وفاة بطل لبنان والعالم ربيع زهر وزوجته المحترمة هاجر عمر في حادث سير أليم وقع الليلة في البلدة. وداعًا يا عرسان السماء، وداعًا يا بطل رفع اسم العبادية ولبنان حول العالم.”

وقد خلّف رحيل زهر وزوجته صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية والاجتماعية، لما عُرفا به من أخلاق رفيعة ومسيرة رياضية مشرّفة رفعت اسم لبنان في المحافل الدولية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.