أول دورة تحكيم رسمية لرياضة الجيوجيتسو

نظّم الاتحاد اللبناني للجيوجيتسو (LJJF) أول دورة تحكيم رسمية له في حرم جامعة القديس يوسف – المتحف، بحضور إداري ورياضي بارز. تولّى الأمين العام للاتحاد جوني شلهوب عملية التنظيم بالتعاون مع اللجنة التنظيمية، فيما قدّمها رئيس لجنة الحكام فادي نابلسي بمساعدة لجنة الحكام.

وشهدت الدورة حضور نائب الرئيس الدكتور علي حمادة، إضافة إلى عضوي الهيئة الإدارية جورج مخول والدكتور ريان ضو.

شارك في الدورة التي دامت ساعتَين كاملتَين، أكثر من 70 متدرباً، لتُختتم باختبار رقمي متطور مكّن المشاركين من الاطلاع على نتائجهم الفورية واستلام شهاداتهم مباشرة بعد اجتياز الامتحان، وقد حازت إشادة واسعة من الحاضرين لما تميّزت به من تنظيم مُحكم والتزام بالبرنامج، ومستوى احترافي يوازي أعلى المعايير الدولية، ما يعكس جدية الاتحاد في تطوير قطاع التحكيم في رياضة الجيوجيتسو اللبنانية.

