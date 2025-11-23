نجوم شباب التنس يتألقون في الدورة الدولية الأولى للبنان

اختُتمت الدورة الدولية الأولى بالتنس لتحت ال18 سنة للذكور والاناث التي أقيمت على ملاعب “NDU Tennis Academy ” تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة وبمشاركة 41 لاعب ولاعبة.

وفي ما يلي النتائج النهائية:

-فردي الذكور:فاز جورجيو بيدان على رامي صولي 6-3، 6-3.

-فردي الاناث:فازت هيفاء الجندي على رينا الجسر 6-4، 6-3.

-زوجي الذكور: فاز جورجيو بيدان وطارق الشعبي على الياس ابو رحال ويان الفترياديس 6-2، 6-3.

-زوجي الاناث: فازت ماريان بربريان ولما نعمان على رينا الجسر وليانا الصمد 6-1، 6-4.

وفي الختام، وزّع رئيس الاتحاد ألان صايغ وامين الصندوق عبدالقادر علم الدين وعضو الاتحاد ريمون كتورة الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات.

وحصد الفائزون والفائزات نقاطا أضيفت الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي للفئة العمرية المشار اليها.واقتصرت المشاركة في الدورة على لاعبي ولاعبات وطن الأرز بعد قرار الاتحاد الدولي للتنس بعدم السماح بمشاركة لاعبين ولاعبات عرب واجانب في الدورة “بسبب الأوضاع والظروف التي يعيشها لبنان”.

وستنطلق الدورة الدولية الثانية للفئة العمرية عينها الاثنين الواقع فيه 24 تشرين الثاني الجاري على الملاعب عينها.

