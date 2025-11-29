بالصور: شباب التنس اللبناني يحققون تقدمًا دوليًا لافتًا في ذوق مصبح

اختُتمت الدورة الدولية الثانية بالتنس لتحت ال18 سنة للذكور والاناث التي أقيمت على ملاعب “NDU Tennis Academy ” (ذوق مصبح) تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة وبمشاركة 48 لاعب ولاعبة.

التنس اللبناني يفاجئ الجمهور بحصاد لافت في الدورة الدولية pic.twitter.com/UKzGVPezlq — Cedar News (@cedar_news) November 29, 2025

وأقيمت اربع مباريات نهائية جاءت نتائجها كالآتي:

-نهائي الذكور: فاز طارق الشعبي على رامي صولي(6-4)(6-2) .

-نهائي الاناث:فازت ماريان بربريان على رينا الجسر(6-0)(7-6).

-زوجي ذكور:فاز طارق الشعبي وجورجيو بيدان على رامي صولي وكريستوف ابو هاشم(6-2)(6-2).

-زوجي اناث:فازت ماريان بربريان ولما نعمان على كارمن عازار وكايا شكيبان(6-3)(7-5).

وفي الختام ، أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ وعضو الاتحاد وسيم صيقلي والأمينة العامة السابقة للاتحاد لين بشوّر والحكم العام كريس كتوّرة والحكمين حسين محمد وشربل كيروز واهالي اللاعبين واللاعبات.

وألقى صايغ كلمة هنأ خلالها الفائزين والفائزات، ومنوهاً بدور أهالي اللاعبين واللاعبات ،ومعتبراً انه من ايجابيات الدورتين الدوليتين حصد الفائزين والفائزات نقاطاً ، تضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي للفئة العمرية تحت ال18 سنة .كما وجّه الشكر الى كل من ساهم في انجاح الدورتين من اداريين وحكام ولاعبين ورجال الصحافة والاعلام.

