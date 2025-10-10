رياضة

بطولة لبنان في الترياتلون: الزعبي أول الرجال وناضر بطلة السيدات

Published: 5 days ago
الترياتلون

أقام الإتحاد اللبناني للترياتلون بطولة لبنان لسنة 2025 بمشاركة قياسية من 150 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، في النادي العسكري المركزي بالمنارة.

وشهدت البطولة منافسات قوية وأجواء حماسية بين المشاركين في السباحة والدراجات والركض. وجاءت النتائج الفنية على النحو التالي :

_ فئة السيدات:

1 – ليندزي ناضر ( نادي بروفيت )

2 – رامونا خليفة ( نادي إيليت )

3 – كارول بويادجيان ( نادي هومنمن )

_ فئة الرجال:

1 – علي الزعبي ( الجيش اللبناني )

2 – رود أبو غزالة ( الجيش اللبناني )

3 – يوسف دندشي ( نادي بروفيت )

وأقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات بحضور رئيس الإتحاد اللبناني للترياتلون المهندس وسيم إسماعيل والأمين العام الدكتور أحمد خليفة ورئيس لجنة الحكام إلياس بيضون.

