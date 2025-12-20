خبير عالمي في التايكواندو يحاضر في الجامعة اللبنانية

برعاية مدير كليّة الصحة العامة الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل البستاني، وبمساهمة الدكتورة كريستيان صليبا، حلّ الدكتور جان كفوري رئيس الاتحاد الأوسترالي للتايكواندو ضيفاً في الكلية حيث ألقى ندوة في حرمها لطلاّب قسم العمل الصحي الاجتماعي وماستر العمل الاجتماعي بإدارة الدكتورة صليبا. والجدير ذكره، أنّ الغراند ماستر كفوري، عدا عن كونه رئيس إتحاد التايكوندو في إوستراليا ،هو عضو في “قاعة مشاهير التايكواندو”

ومؤلف مشارك لكتب حققت أعلى المبيعات عالميًا، وحائز على جوائز.

تضمّنت الندوة مسيرة كفوري الرياضية والريادية في أوستراليا والعالم من خلال رياضة التايكوندو وخبرته في كيفية تمكين المرأة من خلال تدريبها على تقنيات الدفاع عن النفس ، كما وكيفية العمل على إدراك الشخص والعمل الذهني لتفعيل ثقته بقدراته للنجاح في الحياة.

ثم عُرضت مقابلات وافلام قصيرة تضيء على نشاطات كفوري والتي انطلق منها لطرح مفاهيم التمكين وأهمية الرياضة في تفعيل الثقة بالنفس. فهو يؤمن بأن الدفاع عن النفس للمرأة يرتكز أساسًا على الحرية. قدّم تدريبًا عمليًا وواقعيًا في الدفاع عن النفس، مع شرح واضح للمبادئ التي يقوم عليها اعتقاده. وأكّد أن الدفاع عن النفس يتجاوز التقنيات البدنية ليشمل الاستعداد الذهني والعاطفي. ثم بعدها بدأ بتلقين الطلاب بعض تقنيات الدفاع عن النفس، واختتمت الندوة بأسئلة تفاعلية مع الطلاب.

وخلال الندوة، رحّبت الدكتورة صليبا بكفوري وتمنّت له التوفيق في مسيرته الرياضية الادارية على “رأس هرم” الاتحاد الأوسترالي للتايكواندو.

هذا التدريب يُمكّن النساء من حماية أنفسهن عند الضرورة، مع تنمية الوعي الظرفي والثقة بالنفس والمرونة الذهنية. فمن خلاله، ينخفض القلق، وتُبنى عقلية استباقية، وتزوّد المشاركات بالأدوات اللازمة لمواجهة الصعاب بثقة، مما يضمن شعورهن بالأمان والقدرة والتحكم في حياتهن.

يُعتبر هذا النشاط فريد من نوعه ضمن سلسلة نشاطات متنوعة في كلية الصحة العامة الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية.



