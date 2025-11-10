السفير الكوري الجنوبي يشيد بلاعبي التايكواندو اللبنانيين خلال الكأس السنوي

نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة “كأس السفير الكوري الجنوبي”، وهي من المحطات البارزة المدرجة على روزنامة الاتحاد السنوية، في مجمع الرئيس اميل لحود الرياضي العسكري في الدكوانة.

حضر الافتتاح السفير الكوري الجنوبي جيون غيو سوك وأركان السفارة، ورئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة وأعضاء الاتحاد، إلى جانب ممثل عن المركز العالي للرياضة العسكرية، وعدد من رؤساء الأندية والمدربين والحكام واللاعبين ومحبي رياضة التايكواندو.

تخلل الحفل عزف النشيدين اللبناني والكوري، ثم كلمات افتتاحية أبرزها كلمة ظريفة الذي شكر السفارة الكورية على دعمها الدائم، مشيدًا بالعلاقة الطويلة بين الجانبين. وأعلن عن تأهل اللاعبة البطلة سارة صليبا إلى أولمبياد الصم والبكم في طوكيو، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا مميزًا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتحاد اللبناني يدعم لاعبي البارا وذوي الإرادة الصلبة.

من جهته، عبّر السفير الكوري الجنوبي عن سعادته بحضور البطولة للمرة الأولى منذ توليه مهامه، مثنيًا على جهود الاتحاد اللبناني ونتائج اللاعبين في المحافل الدولية، ومؤكدًا استمرار دعم الحكومة الكورية الجنوبية للاتحاد اللبناني للتايكواندو.

وفي الختام، جرى تبادل الدروع التكريمية والشهادات التقديرية بين السفير الكوري والقيّمين على البطولة، إضافة إلى تقديم عروض فنية مبهرة في التكسير الفني بإشراف المدرب فادي نابلسي، قبل انطلاق المباريات الرسمية التي شهدت منافسة حماسية ومستوى تقني رفيع بين اللاعبين اللبنانيين

