لبنان يثبت حضوره القوي في البطولة العربية للغولف بالرياض

أحرز المنتخب اللبنان للغولف الميدالية الفضية في البطولة العربية للرجال والرواد التي نظمها الاتحاد العربي للعبة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 13 دولة عربية.

وفي النتائج الفنية، حصد الفريق اللبناني 314 نقطة من جولتين ( 158 – 156 ) وإعتلى منصّة التتويج بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سليم سلام. كما انتخب الاخير وللمرة الثالثة عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف في الجمعية العمومية التي عقدت على هامش البطولة العربية، والتي شهدت تجديد الثقة بياسر الرميان رئيسا لولاية جديدة تمتد حتى 2029.

وهنأ سلام رئيس الاتحاد العربي على ثقة الجمعية العمومية بشخصه وإنجازاته.

كما وجّه التهاني للفريق اللبناني على نتائجه في البطولة “والتي تضاف إلى إنجازات سابقة وكذلك لأعضاء الاتحاد اللبناني للغولف على التعاون البنّاء والمثمر عبر تحقيق إنجازات مشرّفة”.

وكانت شهدت الجمعية العمومية مبادرة وفاء لتكريم عدد من قيادات رياضة الغولف في العالم العربي من بينهم سليم علي سلام مؤسس اللعبة في لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.