تعادل الانصار المتصدر والنجمة الوصيف سلبا

الانصار

انتهت مباراة القمة بين الانصار المتصدر والنجمة حامل اللقب والوصيف بالتعادل السلبي 0 – 0، امام الآلاف الذين تابعوها في مدينة كميل شمعون الرياضية، في ختام المرحلة ال12، الأولى ايابا، من الدوري العام اللبناني ال 66 لكرة القدم.

واحتفظ الانصار بفارق النقطتين اللتين تفصلانه عن النجمة، علما انه انتزع تعادلا أولا من غريمه النبيذي بعدما خسر أمامه مرتين هذا الموسم في ذهاب الدوري وربع نهائي مسابقة الكأس الاحد الماضي.

