تعزيز التعاون بين الاتحاد اللبناني لألعاب القوى وجمعية بيروت ماراتون

في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات، قام وفد من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى برئاسة رولان سعادة، وعضوية نائب الرئيس نعمة الله بجاني، وأمين السر وسيم حولي، وأمين الصندوق سيمون بطاني، بزيارة إلى جمعية “بيروت ماراتون”، حيث كان في استقبالهم رئيسة الجمعية مي الخليل وأعضاء الهيئة الإدارية غسان حجار ودينا حركة، ومدير السباقات إعرابي نائل.

رحّبت الخليل بالوفد، مثنية على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في تنظيم نشاطات محلية ناجحة ومشاركات خارجية مثمرة، مشددة على حرص الجمعية الدائم على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الاتحاد لما فيه خير رياضة الركض في لبنان. وأكدت أهمية التعاون والتفاهم بين مختلف المؤسسات الرياضية لمواجهة التحديات التي تمر بها الرياضة اللبنانية وضمان استمراريتها.

من جهته، وجّه رولان سعادة تحية تقدير واحترام لجمعية بيروت ماراتون، مثمنًا دورها الوطني والاحترافي في تطوير رياضة الركض، ومشيدًا بالحيوية والدينامية التي تبثها مي الخليل في هذا المجال. وأعرب عن رغبة الاتحاد الدائمة في ترسيخ علاقات التعاون المثالية مع الجمعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك والمبادرات الإيجابية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان عددًا من المقترحات المستقبلية التي تصب في خدمة الرياضة اللبنانية، وسط أجواء إيجابية وتطابق في الرؤى، ما يعكس روح التكامل بين المؤسستين.

كما جرى التطرق إلى التحضيرات الخاصة بسباق “سبينيس للسيدات” الذي تنظمه الجمعية في مدينة جونية يوم الأحد في 23 تشرين الثاني 2025، بالتعاون مع المجلس البلدي وتحت شعار “شو قصّتك”، حيث تم التأكيد على ضرورة تأمين كل متطلبات النجاح لهذا الحدث الرياضي المنتظر.

يُذكر أن آخر مهلة للتسجيل والمشاركة في السباق هي 13 تشرين الثاني المقبل، على أن تتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة المرافقة التي تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة الركض في مختلف المناطق اللبنانية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.