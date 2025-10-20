الاتحاد اللبناني للكاراتيه يُواصل بطولته السنوية بإقامة المرحلة الثانية في مجمع إميل لحود

نظّم الاتحاد اللبناني للكاراتيه المرحلة الثانية من بطولة لبنان لعام 2025 في “مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي” في مار روكز(الدكوانه) تنفيذاً لروزنامته السنوية للعام الجاري.وحضر المنافسات رئيس الاتحاد موسى فتوش،نائب الرئيس يوسف ارقدان ،الأمين العام جورج ملكون وامين الصندوق علي حميّة واهالي اللاعبين واللاعبات.

وتبارى اللاعبون واللاعبات ،الذين ناهز عددهم 125 من العديد من الاندية اللبنانية ،خلال يوم طويل .

ترأس لجنة التحكيم رئيس لجنة الحكّام وسام الحلو بينما ترأس لجنة المسابقات ايلي عون.

وبعد انتهاء مباريات المرحلة الثانية ،هنأ رئيس الاتحاد موسى فتوش الفائزين والفائزات .

يُشار الى ان المرحلة الأولى من بطولة لبنان انطلقت في 12تشرين الأول الجاري وأقيمت المرحلة الثانية في 19 الجاري على ان تختتم البطولة بالمرحلة الثالثة الاخيرة الأحد المقبل الواقع فيه 26 تشرين الأول الجاري والمخصصة لفئتي الرجال والسيدات.

