الأنصار يختم الذهاب في الصدارة برباعية أمام البرج

ختم الانصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة، بفوزه على البرج 4 – 1 في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم، والتي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

سجل للأنصار هشام حسام الدين (38) ومحمد حبوس (41)و علي طنيش “سيسي” (81) ومحمد ناصر (87). وللبرج مامادو توريه (73).

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة عينها، فاز الصفاء على ملعبه في وطى المصيطبة على شباب الساحل 1 – 0، سجلها حسين حيدر في الدقيقة 69.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.