الأنصار يكتسح العهد بخماسية تاريخية في الدوري اللبناني

الأنصار

حقق الانصار بطل لبنان 15 مرة برقم قياسي فوزا كبيرا على العهد بطل لبنان تسع مرات 5 – 1 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، في المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني لكرة القدم.

سجل للأنصار هشام الجزائري حسام الدين (22، 37)، والفلسطيني محمد حبوس (45+3، 83) وعلي طنيش “سيسي” (63). وسجل فضل عنتر (74).

وهذا الفوز الخامس للانصار في سبع مباريات وله مباراة مؤجلة، والخسارة الثانية الثقيلة للعهد، بعد سقوطه بسداسية أمام النجمة.

