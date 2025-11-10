اتحاد السلة يوضح أسباب قرار مباراة تحت الـ ١٢ سنة للنادي المثير للجدل

دعا الاتحاد اللبناني لكرة السلة النائب فراس حمدان إلى عدم اقحام السياسة في الرياضة وعدم اللجوء إلى الكلام الشعبوي.

وجاء في بيان الاتحاد أنّ ما كتبه النائب على صفحته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا على قرار اتحادي بحق نادي “دوت سبوت الرياضي” (النبطية)، اعتُبر غير مقبول، فيما يؤكد الاتحاد أن القرار قانوني 100% وطبق القانون بحذافيره.

وأوضح الاتحاد أنّه لا يحق لأي نادي خوض أي مباراة ضمن بطولة الفئة العمرية تحت الـ12 سنة بأقل من 10 لاعبين وفق قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة – فيبا، رغم أنّ كشف نادي دوت سبوت سجّل 14 لاعبًا. كما أنّ نظام البطولة ينص على أنّ لاعبًا واحدًا لا يمكنه خوض أقل من ربع واحد لكل مباراة، ما يجعل بدء المباراة بأقل من عشرة لاعبين استحالة قانونية وفنية.

وأكد الاتحاد أنّ ردّة الفعل لم تكن بسبب اللاعب الغائب، مشيرًا إلى أنّ إدارة النادي لم تبلغ الاتحاد بوجود ظرف استثنائي أو طلبت تأجيل المباراة، ولم يتم اقتراح أي إجراء في الملعب. ولو تلقّى الاتحاد طلبًا رسميًا للتأجيل لكان وافق عليه، حسب البيان.

وختم الاتحاد بالقول إنّ كل الأمور تُحل ضمن المسار القانوني داخل الاتحاد، وأن خطوة النائب حمدان تمثل كلامًا شعبويًا، لأن المرجع المختص للبت بأي موضوع رياضي هو الاتحاد، وليس السياسيون. ودعا الاتحاد إلى عدم زج السياسة والأمن بكرة السلة اللبنانية، التي تعيش بمنأى عن التدخل السياسي، وهو أحد أسباب نجاح اللعبة في لبنان.

