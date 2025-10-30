اتحاد السلة: نحن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار شهادات المدربين

جدّد الاتحاد اللبناني لكرة السلة تأكيده انه صاحب السلطة والمرجع الصالح الوحيد بتصنيف ومنح شهادات للمدربين عبر “أكاديمية المدربين” التابعة له والتي أبصرت النور خلال العام الفائت.

وأعتبر الاتحاد انه لن يعترف بأي شهادة مدرب غير صادرة عنه وعن الجهات التي يتعاون معها بهذا الصدد.

لذا،يؤكد الاتحاد انه الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار شهادات مدربين لخوض غمار التدريب رسمياً في الاندية والأكاديميات.

وتأتي خطوة الاتحاد لحماية الكادر التدريبي اللبناني وحماية اللاعبين خاصة الجيل الواعد من عواقب ممارسة اللعبة على يد مدربين غير مؤهّلين، ويحمل البعض منهم شهادات غير صادرة عن الإتحاد اللبناني لكرة السلة..

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.