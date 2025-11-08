إشكال كبير بين جمهوري النجمة وجويا بعد مباراة في جونية.. وتدخّل فوري للقوى الأمنية

وقع إشكال كبير، مساء اليوم السبت، بين جمهوري فريقي النجمة و جويا، وذلك إثر انتهاء المباراة التي جرت بين الناديين على أرض ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية.

وتخلل الإشكال أعمال شغب شملت تكسير كراسٍ ورمي مفرقعات نارية داخل المدرجات، ما أدّى إلى توتر كبير في محيط الملعب.

هذا وقد تدخلت القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال والسيطرة على الوضع، وسط معلومات عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات

