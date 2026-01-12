إنجاز لبناني في الكارتنغ: أوليفر علاّم ثالثاً في كأس الشرق الأوسط

حقّق سائق الكارتنغ البطل الواعد أوليفر علام (مولود عام 2009) انجازا دوليا خارجيا له بصعوده للمرة الاولى في مسيرته الدولية الى منصة التتويج باحرازه المركز الثالث في السباق الثاني لـ”كأس الشرق الاوسط” الذي أقيم على حلبة “امارة الشارقة” (الامارات العربية والمتحدة) بمشاركة اكثر من مائة سائق في جميع الفئات العمرية ومن عدد كبير من دول العالم من كافة القارات الخمس.

ونجح علاّم، وصيف بطل لبنان للرجال في بطولة الكارتنغ لفئة”IAME ” لعام 2025، في فرض نفسه في فئة الرجال (سينيور 170) بعد أداء كبير واحترافي منه ،وهو الذي لم يبلغ ال17 من عمره بعد، فقدّم عرضا كبيرا على متن سيارة كارتنغ من طراز”اكس 30 سينيور “(قوتها 30 حصاناً) لاقى الاعجاب.

وفي التفاصيل، شهدت المسابقة سباقين على مدى يومين. ففي السباق الأول احتلّ علاّم، المركز الرابع لكنه نجح في الصعود الى منصة التتويج بالمركز الثالث في السباق الثاني وهي منصة تتويج غالية على قلبه لأنها باكورة تتويجه على الصعيد الخارجي علما انه وصيف بطل لبنان للرجال لعام 2025.

وبعد تتويجه، قال علّام :” لقد وفّقني الله باحراز المركز الثالث في السباق الثاني وأنا فخور برفع العلم اللبناني عندما تسلّمتُ جائزتي.حققتُ الهدف الذي وضعته قبل المشاركة في امارة الشارقة وعيني كانت مصوبّة نحو منصة تتويج وهي الأولى لي على الصعيد الخارجي ونجحت في ذلك .وفور عودتي الى لبنان، سأستعد بكثافة للمشاركة في بطولة لبنان لفئة”IAME ” للرجال لعام 2026 على حلبة “أر بي أم”(المتين) وسأنافس على المركز الأول فيها مع العلم أنني وصيف بطل نسخة عام 2025 وأنا قادر على ذلك”.

