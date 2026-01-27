منتخب لبنان للتزلج يخوض منافسات أوروبية في أندورا

وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون الى أندورا للمشاركة في بطولة الأولاد مواليد 2012-2013 و 2010-2011 السنوية في التزلج الألبي.

يترأس البعثة عضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية روبير كيروز وتضم عضو الاتحاد وليد ضاهر والمدرب الفرنسي أرنو رينيون واللاعبات كايلا شرفان والسا قهوجي و يسما عبد، الى اللاعبين كريس فرديسي و سيلفيو حبيش.

وسيتنافس اللاعبون اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من الدول الأوروبية في سباقات التعرجين القصير والطويل

