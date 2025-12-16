يتابع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، ضمن خطّته الهادفة إلى تطوير ألعاب القوى اللبنانية ورفع مستوى وجهوزية اللاعبات واللاعبين، وتحضيرهم للاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة، إضافةً إلى تحطيم الأرقام الوطنية القياسية للفئات العمرية المختلفة، تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2025.

ألعاب القوى اللبنانية تحطم 6 أرقام قياسية في لقاء سيدة الجمهور pic.twitter.com/1xQZofUZW0 — Cedar News (@cedar_news) December 16, 2025

ونظّم الاتحاد مسابقة على ملعب سيدة الجمهور. وحضر المنافسات نائب رئيس الاتحاد نعمة الله بجاني، ورئيس اللجنة الفنية عضو الاتحاد فيليب بجاني، ورئيسة لجنة الحكّام عضو الاتحاد ماريا كيفوركيان.

وشهد اللقاء تحقيق 6 أرقام وطنية قياسية في مختلف الفئات العمرية، وهي:

– ادونيس منصور (بترون ستارز) – سباق 60مترا (دون 12 سنة – ذكور) 7.72 ث +0.5 m/s ، الرقم السابق 7.73 ث – غدي ابو شقرا ( ليتز ران).

– سيدريك عون (ليتز ران) – مسابقة 50م حواجز (دون 14 سنة – ذكور) 7.71 ث +0.2 m/s ، الرقم السابق 7.76 ث للاعب نفسه.

– اليانا معوض (بترون ستارز) – مسابقة رمي الرمح – 400 غرام (دون 14 سنة – إناث) 30.42 م ، الرقم السابق 29.00 م للاعبة نفسها.

– زولال بزجيان (هومنتمن برج حمود) – مسابقة رمي الرمح – 500غ (دون 18 سنة – إناث) 35.59 م ثمّ كسرت الرقم مرة جديدة 37.70 م ، الرقم السابق 34.22 م للاعبة نفسها.

– انطوان خزعل – جيوفاني سمعان – ايلي الريس – ايلي عزير (الجمهور) – سباق بدل 4*80م (دون 16 سنة – ذكور) 37.13 ث ، الرقم السابق 37.30 ث للاعبين نفسهم.

– مجد عقيل (انتر ليبانون) – مسابقة 60م (دون 20 سنة – ذكور) 7.03 ث +0.2 m/s ، الرقم السابق 7.05 ث – اندرو دني (ليتز ران).

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.