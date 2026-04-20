أكاديمية NVBA Byblos للكرة الطائرة تتوج بلقب بطولتي الناشئات (U16 و U18) في دورة نادي البترون الرياضي

حققت أكاديمية NVBA Byblos إنجازاً مميزاً خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد 18 و19 نيسان)، بحصادها المركز الأول في فئتي الناشئات دون 18 عاماً (U18) ودون 16 عاماً (U16)، وذلك ضمن البطولة التي نظمها المدرب وليم أسمر واستضافها نادي البترون الرياضي.

بقيادة المدير الفني المدرب جوزف النار ومساعده المدرب ماريو جبرايل، فرضت فتيات NVBA سيطرة تامة على منافسات الفئتين، حيث قدمن أداءً استثنائياً عكس التطور الفني والبدني للاعبات. أثبت هذا الفوز مجدداً أن الأكاديمية تسير بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو تطوير الناشئات ، مساهمةً بشكل فعال في النهوض بالكرة الطائرة النسائية في لبنان.

وعلق المدرب جوزف النار على الفوز، وتوجه “بالشكر الجزيل للمدرب وليم أسمر وإدارة نادي البترون على هذه المبادرة التنظيمية، وقال :”نثمن عالياً هذه المبادرات التي نحن بأمس الحاجة لتكرارها بصفة دورية. إنها الوسيلة الوحيدة والأساسية التي تمنح لاعباتنا الناشئات الخبرة الميدانية اللازمة، وتتيح لهنّ صقل مهاراتهنّ تحت ضغط المنافسة، مما يمهد الطريق أمامهن للوصول بجاهزية تامة إلى مستوى السيدات والمنتخبات الوطنية.”

