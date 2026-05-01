أكاديمية جديدة للكرة الطائرة تحت إشراف المدرّبَين مارون وشهوان

يفتتح المدرّبان موسى مارون (مدرّب كرة طائرة) وجو شهوان (لياقة بدنية) بعد ظهر غد السبت أكاديمية جديدة للكرة الطائرة في ملعب “Prime” – حالات، تحمل إسم: “MJ Future Champions”.

وستكون التمارين بمعدّل مرّتَين في الأسبوع كمرحلة أولى، على أن يزداد عدد الحصص تباعاً مع زيادة المنتسبين، وهي تستقبل الطلاب من كافة الفئات العمرية (ذكوراً وإناثاً).

وبالمناسبة، أوضح المدرّب مارون أنّ تجاوب الوسط الرياضي مع هذه الخطوة كان مشجّعاً ولافتاً، والأكاديمية تلقى صدىً طيباً وإيجابياً في محيطها القريب والبعيد على رغم عدم انطلاقها بشكل رسميّ بعد، داعياً المهتمّين أو الأهالي الذين يريدون تسجيل أبنائهم أو الإستفسار عن أيّ أمر الإتصال على أحد الرقمَين: 70005511 أو 76363808 .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.