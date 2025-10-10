بالصور: ذهبية للبنان عبر أحمد الغول في بطولة العرب للدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة

أحرز لاعب منتخب لبنان أحمد محمد الغول الميدالية الذهبية في منافسات سباق الفردي ضد الساعة لدراجة الـ”هاند”، لمسافة 10 كلم لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن منافسات بطولة العرب الجارية أحداثها في محافظة السليمانية(العراق) . وحل في المركز الثاني لاعب منتخب العراق حيدر مهدي احمد ليحصل على الميدالية الفضية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب لاعب منتخب العراق محمد فلاح حسن.

ذهبية للبنان عبر أحمد الغول في بطولة العرب للدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة pic.twitter.com/4mn8w2cWqR — Cedar News (@cedar_news) October 10, 2025

وفي هذا الاطار، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية هراير ساتويان بالغول وهنأه على انجازه.

يشار الى ان البعثة اللبنانية برئاسة نائب رئيس الاتحاد جان زغيب.

وكانت لاعبة منتخب لبنان تمارا الزين احرزت الميدالية الفضية في سباق فردي السيدات للدراجات الهوائية(20 كلم ضد الساعة) منذ ايام في البطولة عينها.

يُشار الى أن منتخب لبنان يشارك بالبطولة العربية لدراجة الطريق ولدراجة تحدّي الاعاقة والتي تُختتم الأحد 12 تشرين الأول.

