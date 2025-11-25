بالصور: أبطال البترون والفئات العمرية يرفعون سقف التميز في ألعاب القوى اللبنانية

واصل الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2025، ضمن خطة لتطوير العاب القوى اللبنانية ورفع مستوى وجهوزية اللاعبين واللاعبات، وتحضيرهم للبطولات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تحطيم أرقام وطنية قياسية للفئات العمرية، ونظمّ لقاء بألعاب القوى 2025 على ملعب سيدة الجمهور.

أبطال البترون والفئات العمرية يرفعون سقف التميز في ألعاب القوى اللبنانية pic.twitter.com/Rp3cTPSGNy — Cedar News (@cedar_news) November 25, 2025

حضر المنافسات نائب رئيس الاتحاد نعمة الله بجاني، الأمين العام الدكتور وسيم الحولي، أمين الصندوق سيمون بطاني، رئيس اللجنة الفنية وعضو الإتحاد فيليب بجاني ورئيسة لجنة الحكام وعضو الإتحاد ماريا كيؤركيان.

وشهد اللقاء تسجيل 6 أرقام وطنية قياسية في مختلف الفئات العمرية، وهي:

– حسن ضاوي (انتر ليبانون) – سباق 120 مترا (دون 12 سنة – ذكور) 16.59 ثانية، الرقم السابق 16.63 ث – زياد الشامي ( ليتز ران).

– اليانا معوض (بترون ستارز) – مسابقة رمي القرص – 600 غرام (دون 14 سنة – إناث) 34.52 مترا، الرقم السابق 33.09 م للاعبة نفسها.

– اليانا معوض (بترون ستارز) – مسابقة إطاحة المطرقة – 2 كلغ (دون 14 سنة – إناث) 38.11 م ، الرقم السابق 32.18 م – ساي حنا (بترون ستارز).

– نزيه عويضة ( بترون ستارز) – سباق 200م حواجز (دون 16 سنة – ذكور) 26.28 ث، الرقم السابق 28.60 ث – شربل الحزوري (بترون ستارز).

– زولال بزجيان (هومنتمن برج حمود) – مسابقة رمي الرمح – 500غ (دون 18 سنة – إناث) 34.22 م ، الرقم السابق 31.58 م – نسرين معوض (بترون ستارز).

– سما مصطفى (الجمهور) – سباق 2000م موانع (دون 18 سنة – إناث) 7:28.25 د ، الرقم السابق 7:42.77 د للاعبة نفسها.

