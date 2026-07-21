وفاة محامي إثر غيبوبة سكر مفاجئة داخل نقابة المحامين

توفي المحامي المصري البارز عصام البطاوي، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء وجوده بمقر نقابة المحامين بمحكمة قنا، قبل أن يُنقل إلى مستشفى قنا العام، حيث فارق الحياة.

وسادت حالة من الحزن بين المحامين في محافظة قنا، الذين نعوا زميلهم، مؤكدين أنه حضر من القاهرة لمباشرة عمله قبل أن يتعرض للأزمة الصحية التي أودت بحياته.

ويُعد البطاوي من أبرز المحامين بالنقض في مصر، واشتهر بتوليه الدفاع في عدد من القضايا البارزة، من بينها قضايا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير، وقضايا التربح والسخرة و”موقعة الجمل”.

كما تولى الدفاع عن رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الآثار الكبرى”، وشارك في جلسات الطعن ومتابعة إجراءات المحاكمة، ليترك بصمة بارزة في عدد من أبرز قضايا الرأي العام في مصر.

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