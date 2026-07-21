ميا خليفة تفوز برهان ضخم على إسبانيا وتحصد 650 ألف دولار

حققت الإعلامية اللبنانية الأمريكية ميا خليفة ربحًا قدره 650 ألف دولار بعد رهان بلغت قيمته مليون دولار على فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

ونشرت خليفة عبر حسابها على “إنستغرام” لقطة شاشة أظهرت الرهان الفائز، ضمن مجموعة صور من حضورها البطولة، وعلقت: “آمنت وفزت بمكسب كبير.. فخورة جدًا ببلدي إسبانيا، رغم أنه لا توجد في عروقي قطرة دم إسبانية.”

وكانت خليفة من أبرز المشاهير الذين تابعوا منافسات البطولة، وأعلنت دعمها لإسبانيا منذ انطلاقها، كما ظهرت في عدد من المباريات، أبرزها المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام باراغواي.

وخلال المباراة النهائية، ارتدت قميص نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، فيما سبق أن صرحت بأنها تشجع أي منتخب يواجه الأرجنتين، قبل أن ينتهي النهائي بفوز إسبانيا وتتويجها باللقب، وهو ما منحها ربحًا كبيرًا من الرهان

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